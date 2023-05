OM vervolgt kroongetuige in ‘zwembadmoord’ Marum voor meineed

De kroongetuige in de zogenoemde ‘zwembadmoord’ in Marum (Groningen) wordt vervolgd voor meineed. Willem P. zou volgens het Openbaar Ministerie onder ede leugenachtige verklaringen hebben afgelegd. Twee schoonfamilieleden en de ex-partner van de in 2012 vermoorde Jan Elzinga zijn veroordeeld tot celstraffen van twintig jaar.

De verklaringen die P. in 2020 aflegde bij de rechter-commissaris en in 2022 bij de rechtbank, vormden belangrijk bewijs in het strafproces. Volgens P. wilde de familie van Elzinga af omdat hij zijn vriendin mishandelde en vreemdging. Elzinga’s toenmalige partner Monique H. uit Hollandscheveld, haar broer Marcel H. uit Nieuw-Roden en haar moeder Jacoba van der L. uit Roden werden afgelopen december veroordeeld door de rechtbank in Groningen. Ze zijn in hoger beroep gegaan.

Elzinga (40) werd op de vroege ochtend van 10 juli 2012 bij een zwembad in Marum doodgeschoten door Pascal E. De schutter had instructies gekregen van P. De twee mannen kregen in 2014 celstraffen van respectievelijk vijftien en twintig jaar. P. sloot daarna in de cel een deal met het OM en werd kroongetuige. Hij vertelde in ruil voor een strafkorting dat de schoonfamilie de moord had beraamd.

P. gaf telefoons met belastende berichten van hemzelf met Marcel H. aan de politie. In de rechtbank bekende P. dat hij een deel van deze berichten had vervalst om zijn verklaringen kracht bij te zetten. De rechter vond de verklaringen van P. desondanks consistent en betrouwbaar.

Johan L. uit Kampen werd veroordeeld tot zeven jaar cel. Hij was de tussenpersoon van de familie met P. en regelde volgens de rechtbank het moordwapen.

De rechtbank in Groningen buigt zich op 4 oktober over de meineedkwestie.