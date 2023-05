Ridouan Taghi gaat eigen verdediging voeren in Marengoproces

Ridouan Taghi heeft de rechtbank Amsterdam laten weten dat hij zijn eigen verdediging gaat voeren in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Dat heeft een bron dicht bij de strafzaak aan het ANP laten weten. De voormalig advocaat van Taghi, Inez Weski, is 21 april gearresteerd. Zij heeft de verdediging daarna neergelegd.

Taghi heeft de rechtbank laten weten dat hij alle onderzoekswensen handhaaft die door Weski zijn gedaan. Zij heeft de rechtbank onder meer gevraagd om nader onderzoek te doen naar het verhaal van een commando die zegt te zijn benaderd met de vraag naar eventuele mogelijkheden Taghi te ‘neutraliseren’, een eufemisme voor doden. Dat zou zijn gebeurd toen Taghi nog voortvluchtig was. Hij is eind 2019 in Dubai gearresteerd.

Weski (68) wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze zou informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met diens contacten in de buitenwereld hebben gedeeld. Ze zit nog altijd in voorarrest, de voorlopige hechtenis werd 4 mei met dertig dagen verlengd.

Verdachten mogen hun eigen verdediging voeren, maar de rechtbank heeft de mogelijkheid toch een advocaat toe te wijzen als zij dat nodig acht. De rechtbank Amsterdam laat weten dat de kwestie woensdag 17 mei op zitting zal worden besproken. Dan staat een voorbereidende (regie)zitting op de agenda voor alle verdachten in de strafzaak.

Tegen Taghi is een levenslange gevangenisstraf geƫist. Ook vijf medeverdachten hoorde de langst mogelijke straf eisen. Twee van hen, de broers Mao R. en Mario R., werden eveneens bijgestaan door Weski. De verdediging van Mao is overgenomen door een kantoorgenoot, Mario R. zit momenteel ook zonder advocaat. Dat geldt ook voor kroongetuige Nabil B., zijn advocaten hebben eerder dit jaar de verdediging neergelegd.

Marengo gaat over een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Het bewijs dat het OM denkt in handen te hebben steunt op onder meer onderschepte berichten over criminele handelingen uit de PGP-telefoons van de verdachten, maar kwam pas aan het rollen nadat kroongetuige B. zich bij justitie had gemeld. Hij heeft belastend over meerdere verdachten verklaard, in ruil voor strafvermindering.

De uitspraak in de inmiddels jarenlang slepende zaak staat eind oktober gepland.