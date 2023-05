Rijkswaterstaat vult krimpend strand van Ameland weer aan

Rijkswaterstaat begint later deze maand met het verstevigen van het strand aan de westkant van Ameland met ruim 3 miljoen kubieke meter zand. Dit is volgens de organisatie nodig om zo het waddeneiland te beschermen tegen de zee, want jaarlijks krimpt de kustlijn aan de kant van Hollum met gemiddeld een meter. Het is een van de grootste zandopspuitingen aan de Nederlandse kust.

Het strand aan de westkust slijt doordat wind en stroming zand meenemen. Dit zand spoelt vervolgens via een sterke getijdenstroming aan de andere kant van het eiland weer aan. Daarnaast is het storten van extra zand nodig om het eiland “op de lange termijn” te beschermen tegen de stijgende zeespiegel, schrijft Rijkswaterstaat in een toelichting bij de operatie.

Het zand wordt door speciale schepen opgezogen van de zeebodem en vervolgens via een leiding op het strand gespoten. Tijdens de werkzaamheden, die duren tot september 2023, zijn delen van het Amelandse strand afgesloten.