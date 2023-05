Van der Burg oneens met hoge VN-vluchtelingenchef over opvang

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vindt niet dat Nederland meer vluchtelingen kan opvangen dan het nu al doet. Hij is het dan ook “nadrukkelijk niet eens” met Gillian Triggs, de op een na hoogste baas van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Zij was donderdag in Nederland voor een conferentie en zei tegen het ANP dat Nederland nu “piepkleine aantallen” vluchtelingen opvangt. In haar ogen moet Nederland als rijk land een ruimhartig asiel- en migratiebeleid gaan voeren.

Van der Burg zei dat hij “een goed gesprek” had met Triggs. Hij is het wel met haar eens dat Nederland met andere Europese landen voorop moet lopen in het asielbeleid. Maar hij vindt niet dat het moet leiden tot de opvang van meer asielzoekers in Nederland. “Met de opvang van 100.000 Oekraïners in combinatie met de opvang van 70.000 asielzoekers, zie je dat het piept en kraakt in Nederland. Dan moeten we niet kiezen voor de opvang van nog meer mensen. We moeten echt zorgen dat we de migratie onder controle krijgen en een betere verdeling over de Europese Unie.”

Van der Burg is het ook niet eens met de vergelijking die de VN-chef trekt met een land als Turkije, dat 4 miljoen mensen opvangt. “Ja, zij vangen veel op, maar Turkije is het buurland van Syrië, dus het is ook terecht dat ze veel Syriërs opvangen. Wij zijn als Europa de buurlanden van Oekraïne, dus wij vangen als EU veel Oekraïners op. En zo hoort het ook wat mij betreft.”