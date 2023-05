Van der Wal: stikstofinnovaties moeten doen wat ze beloven

Innovaties waarmee boeren hun stikstofuitstoot verminderen, moeten doen wat ze beloven, zegt stikstofminister Christianne van der Wal. De Universiteit van Wageningen waarschuwt in een rapport, waarvan NRC de conceptversie in handen heeft, dat innovaties vaak onvoldoende werken. “De boer mag geen kat in de zak kopen.”

Van der Wal heeft het rapport nog niet gelezen, aangezien het om een conceptversie gaat, maar herkent het beeld dat technische oplossingen vaak meer beloven dan ze kunnen leveren. Vooral oudere innovaties schoten vaak tekort, zegt ze. Over nieuwe technieken kan ze nog geen uitspraken doen.

De politiek vestigt veel hoop op technische hulpmiddelen om de stikstofuitstoot te verlagen. Het kabinet houdt rekening met ruim een miljard euro aan benodigde investeringen. Veel boeren hebben al geïnvesteerd in dure stalsystemen, maar daar heeft de rechter in veel gevallen een streep doorheen gezet: de systemen zijn niet effectief of worden niet goed gebruikt.

Van der Wal benadrukt ook dat alleen innovaties niet alle problemen zullen oplossen. De ruim 24 miljard euro vanuit het ‘stikstoffonds’ is ook bedoeld om klimaat- en waterdoelen te halen, en veel stikstofinnovaties dragen daar niet aan bij.