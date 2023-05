Van Ooijen wil dat 113 als nummer net zo bekend wordt als 112

Het telefoonnummer 113 voor zelfmoordpreventie moet wat betreft staatssecretaris Maarten van Ooijen net zo bekend worden als het noodnummer 112. De bekendheid van 113 is al best hoog, maar het kan nog beter. “Want 112 is een levensreddend nummer en 113 kan ook een levensreddend nummer zijn” Hij wil dat iedereen weet dat als iemand echt in de problemen zit, dan 113 te bellen is.

De bewindsman van volksgezondheid en welzijn reageerde daarmee op cijfers van het CBS over het aantal mensen dat vorig jaar een einde maakte aan hun leven. Dat waren er 1916, 54 meer dan in het jaar ervoor. Op zich is het aantal suïcides sinds 2018 redelijk stabiel.

Van Ooijen vindt “elke suïcide er een te veel, het went nooit en het is elke keer weer afschuwelijk als je dit nieuws tot je neemt”. Hij wijst er op dat er al allerlei stappen zijn gezet om zelfmoord tegen te gaan, maar er “staan nog allerlei plannen op de rol om het verder op te pakken, zeker onder jongeren maar ook bij andere groepen waar vaker zelfmoord plaatsvindt. Want er gebeurt nooit genoeg”.

Als voorbeeld noemt hij het intensiveren van gesprekken met scholen, zodat zij weten waar ze terecht kunnen als ze constateren dat er met iemand iets mis lijkt te gaan.