Vier op de tien dansers ervaren grensoverschrijdend gedrag

Vier op de tien dansers hebben het afgelopen jaar te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Zij maken melding van gevallen waarin iemand verbaal, non-verbaal of fysiek te ver is gegaan. Dat schrijft RTL Nieuws op basis van een uitgelekt conceptrapport van het onderzoeksbureau Verinorm dat ook het ANP deels heeft ingezien.

Van de ondervraagden heeft 11 procent meegemaakt dat iemand seksueel gezien te ver ging. Voor het onderzoek zijn ongeveer 650 dansers ondervraagd.

Het probleem speelt op alle niveaus, maar professionele dansers hebben hier het meest mee te maken. De helft van de ondervraagden die melding hebben gedaan van grensoverschrijdend gedrag, danst op professioneel niveau.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, naar aanleiding van verschillende berichten over grensoverschrijdend gedrag in de media.