Weerwind: beperkte rol om in te grijpen bij mensenrechtencollege

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming zegt dat hij weinig ruimte heeft om iets te doen aan de bestuurscrisis bij het College voor de Rechten van de Mens (CvRM). Weerwind heeft wel een commissie ingesteld die onderzoek doet naar de interne perikelen. “Het is onze nationale mensenrechtenorganisatie en mijn rol daarin is uitermate beperkt. De ruimte die is gegeven, heb ik genomen”, antwoordde hij op vragen over het uitblijven van actie van zijn kant.

Binnen de mensenrechtenorganisatie liggen de collegeleden met elkaar overhoop vanwege mogelijk wangedrag, meldden de NOS en Nieuwsuur donderdag na onderzoek. Vier van de acht leden hebben eind januari bij het ministerie van Justitie en Veiligheid melding gemaakt van intimidatie, discriminatie en vriendjespolitiek door voorzitter Jacobine Geel. Het managementteam van het CvRM heeft het ministerie met klem verzocht om in te grijpen.

“Laat ik voorop stellen dat ik het heel erg vind voor alle betrokkenen. Laten we daarmee beginnen. En vervolgens vind ik het een te belangrijk iets, en daarom wacht ik het onderzoek af en zal ik daarna de Kamer informeren”, zegt Weerwind. Hij lichtte de Kamer niet eerder in vanwege “het waarborgen en respecteren van de privacy van betrokkenen en om de commissie de kans te geven in rust haar werk te verrichten”, schrijft hij in een korte Kamerbrief.

Daarin meldt hij ook dat oud-minister Winnie Sorgdrager het onderzoek naar de mogelijke misstanden leidt. Haar commissie moet in eerste instantie proberen “een feitelijk beeld te vormen van de melding en na te gaan of naar het oordeel van de commissie specifieke interventies en randvoorwaarden mogelijk zijn om tot herstel van verhoudingen en een goed functioneren van het College te komen”, schrijft hij.

De crisis is opmerkelijk. Het college moet als onafhankelijk toezichthouder namelijk onder meer oordelen over discriminatieklachten en moet de mensenrechten in Nederland beschermen.

De melders van het wangedrag zijn ondervoorzitter Quirine Eijkman, voormalig advocate Britta Böhler en de juristen Mariam Chébti en Geneviève Lieuw. Ondanks dat zij onder de klokkenluiderswet vallen, wat betekent dat zij geen nadeel mogen ondervinden, wordt de aanstelling van Chébti en Lieuw na de zomer niet verlengd. Dat heeft de Raad van Advies van het CRvM besloten. De twee leden, met een migratieachtergrond, hadden melding gemaakt van discriminatie.