Wiersma kan meer signalen over wangedrag niet uitsluiten

Onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) kan niet uitsluiten dat er meer signalen zullen binnenkomen over wangedrag op de werkvloer. Woensdag meldde de minister op Instagram dat ook tijdens zijn periode als VVD-Kamerlid medewerkers zich gekwetst door hem voelden, en zijn werkwijze onaangenaam vonden. Eerder kwamen dergelijke signalen van ambtenaren op zijn ministerie.

“Ik weet natuurlijk niet wat ik niet weet”, zegt Wiersma over mogelijke meldingen in de toekomst. Wel zegt hij dat zijn “deur openstaat” voor mensen of organisaties waar hij in het verleden mee heeft gewerkt. Wiersma was eerder onder meer staatssecretaris van Sociale Zaken en voorzitter van FNV Jong. Op Instagram schreef hij zich weer te zullen melden, mochten er meer meldingen komen.

De minister en VVD’er zegt dat hij “onzeker” werd over de vraag of ook VVD-medewerkers zich onprettig bij hem voelden. Toen inderdaad bleek dat hij ook tegen medewerkers “een hork” is geweest, vond Wiersma dat “heel pijnlijk en naar voor die mensen”. Hij heeft daar spijt van, zei hij voor aanvang van de ministerraad.

Wiersma zegt open te staan voor gesprekken, maar reageert niet direct positief op de vraag of er onafhankelijk onderzoek moet komen. “Het belangrijkste, vind ik, is dat mijn deur openstaat en dat ik altijd bereid ben tot die gesprekken. Als er signalen zijn, dan kan ik daar van leren.”