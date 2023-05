IOT roept Turkse Nederlanders op zondag kalm te blijven

Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) roept Turkse Nederlanders op zondag “ongeacht de uitslag van de verkiezingen kalm te blijven en het hoofd koel te houden”. In Turkije gaan de inwoners naar de stembus om een nieuw parlement en een president te kiezen.

Tussen 29 april en 7 mei kon er in Nederland op verschillende plekken gestemd worden voor de Turkse verkiezingen. Afgelopen zondag gingen volgens de RAI waarnemers van de politieke partijen met elkaar op de vuist in het Amsterdamse evenementencomplex. Ook vorige week dinsdag brak daar een vechtpartij uit.

Voorzitter Zeki Baran van IOT heeft de vechtpartijen in de RAI eerder deze week als “absoluut onacceptabel” bestempeld en riep toen ook al op tot kalmte. Die boodschap herhaalt hij nu. “Wij leven in Nederland en we hebben elkaar nodig om de vraagstukken waarmee we hier te maken hebben het hoofd te bieden. Natuurlijk zijn er meningsverschillen en verschillende politieke en religieuze stromingen. Maar we moeten samenwerken om een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van de problemen in Nederland. Respecteer dat andere mensen niet dezelfde mening hebben als de uwe!”

IOT bestaat uit zes Turks-Nederlandse federaties. Als overkoepelend orgaan heeft het de achterban niet opgeroepen om te gaan stemmen voor de Turkse verkiezingen. Baran zei daar eerder over: “De verkiezingen gebeuren 3500 kilometer verderop. We leven hier in Nederland en bemoeien ons niet met de verkiezingen in Turkije.”

In Turkije mogen 60,7 miljoen kiezers zondag naar de stembus voor de presidents- en parlementsverkiezingen. Het belooft een nek-aan-nekrace te worden tussen de zittende Turkse president Recep Tayyip Erdogan van de AK-partij en oppositieleider Kemal Kilicdaroglu van de centrumlinkse Republikeinse Volkspartij (CHP).