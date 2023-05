Ondanks afblazen treinstaking Duitsland toch verstoring Arriva

Ondanks dat de staking op het Duitse spoor van de baan is, zijn Arriva-treinreizigers in Limburg richting Duitsland de komende dagen aangewezen op bussen. Arriva meldt dat de trein Heerlen-Aken niet rijdt op 14, 15 en 16 mei omdat het niet mogelijk is de opgeschorte dienstregeling op zo’n korte termijn nog aan te passen. Buslijn 44 (Heerlen – Aken) en lijn 350 (Maastricht – Aken) van Arriva rijden wel volgens de normale dienstregeling.

In het noorden van het land zijn er hoogstwaarschijnlijk geen verstoringen van het internationale openbaar vervoer dat Arriva aanbiedt tussen Nederland en Duitsland. De trein tussen Bad Nieuweschans en Weener rijdt gewoon volgens dienstregeling. Ook de snelbus tussen Groningen en Leer is in bedrijf. Het is nog onbekend of de stopbus tussen Leer en Weener zal rijden. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner te checken voor vertrek.

Of de internationale treinen die vanwege de staking uitvielen weer gaan rijden kan de NS nog niet zeggen. De organisatie is volgens een woordvoerster nog bezig met het maken van berekeningen die daarover uitsluitsel kunnen geven. Ook een woordvoerder van DB Cargo Nederland kan nog niet zeggen of de goederentreinen die mogelijk niet zouden rijden alsnog kunnen gaan.

Het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn en de spoorvakbond EVG hebben eerder zaterdag een akkoord bereikt waardoor de aangekondigde 50 urenstaking die zondag zou ingaan, is afgewend.