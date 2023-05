Vertrekkend topman OM: moorden rond Marengo-proces dieptepunt

Vertrekkend procureur-generaal Gerrit van der Burg ziet na twee termijnen als de hoogste baas van het Openbaar Ministerie de moorden op Peter R. de Vries, Derk Wiersum en Redouan B. als dieptepunten van die periode. Dat vertelt hij zaterdag in interviews in zowel De Telegraaf als het AD.

In De Telegraaf noemt Van der Burg de afgelopen maanden “pittig”. Hij werd daarin meerdere malen bekritiseerd, onder meer vanwege opmerkingen in Nieuwsuur over het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanslagen rond het Marengo-proces. De procureur-generaal bood later zijn excuses aan voor zijn uitlatingen, waarin hij onder meer had gezegd dat “stoïcijns moet worden doorgegaan met het bestrijden van het nietsontziende criminele milieu.”

Ook was er het nodige commentaar, uit onder meer de advocatuur, op de arrestatie van advocaat Inez Weski. “Ook die kritiek begrijp ik, maar we zijn niet over één nacht ijs gegaan. Ik stoor me aan het feit dat de professionaliteit van onze mensen in twijfel wordt getrokken. Ik sta voor onze organisatie en de afwegingen die worden gemaakt. Een officier is net zo goed magistratelijk als een crimefighter.”

In het AD bespreekt Van der Burg beledigende spreekkoren in voetbalstadions. “We mogen het in de samenleving niet weglachen of scharen onder voetbalhumor. Het hoort niet, past niet en het kan niet. Als je dit gedoogt, is het de opmaat tot andere uitingen.” Voetbalsupporters die zich misdragen “mogen zich zorgen maken”, benadrukt hij. “Zoals ze dat altijd moeten doen. Het OM gaat hier stevig op inzetten, zoals je van ons mag verwachten.”