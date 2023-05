Gemeente Rotterdam: Stadhuisplein vol fans, kom er niet meer heen

Het Stadhuisplein in Rotterdam is zondagmiddag helemaal vol met mensen die hopen Feyenoord kampioen te zien worden. De gemeente roept mensen op daar niet meer naartoe te komen om naar de wedstrijd Feyenoord – Go Ahead Eagles te kijken.

“Wil je de kampioenswedstrijd van Feyenoord met anderen bekijken? Ga dan naar een andere horecagelegenheid in de stad. Geniet van de wedstrijd”, aldus de gemeente.

Het plein is ingericht als evenementenlocatie. Daar kunnen 7500 bezoekers terecht en die stonden er voor aanvang van het duel al, laat een woordvoerster weten. Ook op de Binnenrotte en het Willemsplein volgen duizenden mensen de wedstrijd.

Voor de hekken waarmee het Stadhuisplein is afgesloten hadden zich voorafgaand aan de wedstrijd honderden mensen verzameld. Velen droegen een Feyenoordshirt of een sjaal van hun club. Sommigen zaten op de grond en genoten van een drankje. De sfeer was gemoedelijk, de politie was ook aanwezig.

Bij aanvang van de wedstrijd regende het rode en witte papieren snippers en werden rode en groene fakkels en ander vuurwerk afgestoken op het afgeladen Stadhuisplein. De fans volgen op verschillende grote schermen de wedstrijd.