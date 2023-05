Mia Nicolai en Dion Cooper 13e in halve finale met zeven punten

Mia Nicolai en Dion Cooper hebben met hun liedje Burning Daylight in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival maar zeven punten bijeen gesprokkeld. Nederland eindigde daarmee op de dertiende plaats van in totaal vijftien landen.

Vijf landen hadden punten over voor de Nederlandse inzending. Moldavië en Zweden gaven elk twee punten aan Nicolai en Cooper. Azerbeidzjan, Noorwegen en Portugal beloonden het lied van Nederland met een punt.

Een plek bij de eerste tien was nodig om de finale te halen. Nummer tien Servië ging door met 37 punten. Daarna volgden Letland (34) en Ierland (10). Alleen Azerbeidzjan en Malta kregen nog minder punten dan Nederland. Zij haalden respectievelijk vier en drie punten. Voor het eerst bepaalde alleen het publiek welke tien acts naar de finale gingen.

De eerste halve finale werd gewonnen door Käärijä uit Finland met 177 punten. Loreen uit Zweden, de uiteindelijke winnares van het songfestival, eindigde op de tweede plaats met 135 punten.

Duitsland werd in de finale 26e en laatste. De rockers van Lord of the Lost kregen achttien punten. Voor het tweede jaar op rij eindigen de oosterburen onderaan. Het is de negende keer in de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival dat Duitsland hekkensluiter is. Daarmee nadert het land recordhouder Noorwegen. Dat behaalde elf keer de minste punten. Nederland eindigde vier keer op de laatste plaats in de grote finale, en de 3JS werden in 2011 laatste in de halve finale.