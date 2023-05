Rotterdam maakt zich op voor kampioensfeest Feyenoord

Tienduizenden supporters komen zondag samen in Rotterdam om het mogelijke kampioensfeest van Feyenoord te vieren. Als de club die dag de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles wint dan is Feyenoord kampioen van Nederland.

In stadion De Kuip volgen bijna 50.000 supporters de wedstrijd die om 16.45 uur begint en al maanden uitverkocht is. Verspreid over de stad kijken nog eens vele duizenden supporters op grote schermen naar de wedstrijd. Bij de meeste locaties waren de kaarten voor die bijeenkomsten al dagen van tevoren uitverkocht. Bij een gunstig resultaat zal het centrum van de stad zondagavond naar verwachting vollopen met feestende fans.

De gemeente Rotterdam heeft de Hofpleinfontein gereinigd en ontdaan van objecten waar mensen zich aan zouden kunnen verwonden. Een deel van de Feyenoordfans neemt traditioneel bezit van de fontein als hun club een prijs wint.

De politie zet honderden mensen in om het feest in goede banen te leiden. Ook staan de mobiele eenheid, politie te paard en enkele waterwerpers paraat. De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke heeft beloofd dat zal worden opgetreden tegen eventuele antisemitische spreekkoren. Vorig weekend pakte de Amsterdamse politie 154 aanhangers van voetbalclub AZ op wegens het herhaaldelijk scanderen van antisemitische leuzen in aanloop naar de voetbalwedstrijd Ajax-AZ.

De huldiging van de landskampioen is maandag om 12.00 uur op het bordes van het stadhuis aan de Coolsingel. Ook hier worden tienduizenden feestvierders verwacht. Vanwege de verwachte toeloop worden op meer plaatsen in het centrum, zoals de Binnenrotte, videoschermen geplaatst waar mensen de huldiging kunnen volgen. De gemeente heeft voor dit tijdstip gekozen vanwege de goede ervaringen uit 2017. Toen verliep de huldiging van Feyenoord, bezocht door naar schatting 150.000 mensen, nagenoeg vlekkeloos.

De NS zet maandag meer en langere treinen in rond Rotterdam. De spoorvervoerder denkt veel voetbalsupporters te vervoeren als Feyenoord maandag wordt gehuldigd en adviseert reizigers die dag niet de trein naar Rotterdam te nemen als ze niet naar de huldiging gaan. In Rotterdam rijdt stadsvervoerder RET met een aangepaste dienstregeling. Er rijden meer metro’s tussen 09.00 uur en 16.00 uur. Omdat het centrum die dag afgesloten is, moeten reizigers rekening houden met omleidingen rond de Coolsingel en het Hofplein.