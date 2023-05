Aboutaleb ‘ongelooflijk trots’ op kampioenschap Feyenoord

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is “ongelooflijk trots” op het kampioenschap van Feyenoord. “Dit laat de stad vibreren. We zullen er energie door krijgen, voor heel lang”, hield de burgemeester de Feyenoorders voor die zich maandag in het stadhuis verzamelden voor ze naar het balkon gingen voor de huldiging. “Ik heb de overtuiging dat deze stad veel meer identiteit ontleent aan Feyenoord dan aan de Maas. En dat zegt wel iets. Feyenoord en Rotterdam zijn één, voor heel lang. We zijn heel trots op wat jullie hebben gepresteerd.”

Aboutaleb ziet de club volgend jaar graag terug op het stadhuis. “Het heeft een aantal jaren geduurd voordat we weer kampioen zijn geworden. Ik wil graag wat met jullie afspreken: 1. Dat we het advies van John de Wolf volgen: gebruik je verstand. 2. Dat we volgend jaar gewoon weer kampioen gaan worden.”