Eerste fans op Coolsingel voor huldiging Feyenoord

In Rotterdam staan de eerste Feyenoord-fans al op de Coolsingel, waar de kersverse landskampioen maandagmiddag wordt gehuldigd. Volgens de gemeente Rotterdam zit de sfeer er al goed in. “Er klinken al Feyenoord-liedjes”, zegt de gemeente in haar liveblog over de huldiging.

Feyenoord werd zondagmiddag met de overwinning op Go Ahead Eagles landskampioen in de eredivisie, voor de 16e keer in de geschiedenis van de voetbalclub uit Rotterdam-Zuid. Bij de huldiging, die maandag om 12.00 uur begint, worden tienduizenden supporters verwacht.

Op de Coolsingel zijn alle publieksvakken iets voor 07.30 uur opengegaan. Op veel andere plekken in Rotterdam is de huldiging te volgen via een videoverbinding, onder meer op de Binnenrotte. Daar is publiek vanaf 09.00 uur welkom, aldus de gemeente.