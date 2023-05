Epica halsoverkop in voorprogramma Metallica in Parijs en Hamburg

De Nederlandse band Epica neemt in Parijs en Hamburg twee shows over als voorprogramma van Metallica. Er kwam een gat vrij door het uitvallen van de Amerikaanse band Five Finger Death Punch.

“We vinden het te gek dat ze ons vergezellen op deze rit”, schrijft Metallica over Epica op social media. De data dat Epica zal openen voor Metallica zijn woensdag 17 mei in het Stade de France in Parijs en zondag 28 mei in het Volksparkstadion in Hamburg.

Floor Jansen nam het voorprogramma al een keer van Five Finger Death Punch over toen Metallica in april twee avonden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam optrad. Over de reden voor het ontbreken van Five Finger Death Punch wordt niks vermeld.