Huldiging: Coolsingel loopt vol, gemeente adviseert Binnenrotte

De gemeente Rotterdam adviseert Feyenoord-fans om naar de Binnenrotte te gaan voor de huldiging van de kersverse landskampioen voetbal. Op de Coolsingel zijn Zones 1 tot en met 5 en het vak voor mindervaliden al dicht.

“Wil je de drukte ontlopen, maar toch de huldiging volgen? Ga dan naar Zone 9 (Binnenrotte)”, schrijft de gemeente op Twitter.

Op de Coolsingel, waar een Feyenoord-vlag is gehesen, zijn nog twee publieksvakken open. Er zijn veel Rotterdamse vlaggen voor het stadhuis te zien, er worden kartonnen kampioensschalen uitgedeeld en er zijn cupcakes met een Feyenoord-logo te verkrijgen.

Ook op het Hofplein is nog plek. De eerste mensen hebben inmiddels de traditionele sprong in de fontein gewaagd. Voor de zekerheid staat een waterkanon klaar in de buurt van het plein. Zondagavond werd het waterkanon ingezet, nadat er enkele vernielingen waren verricht en agenten waren belaagd.

De huldiging begint om 12.00 uur op het balkon van het stadhuis.