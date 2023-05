Justitie onderzoekt incident met vuurwapen in Friese gevangenis

De Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) doet onderzoek naar een incident dat zich op 11 april heeft voorgedaan bij de penitentiaire inrichting in Leeuwarden. Een gedetineerde die daar zou worden opgesloten bleek een geladen vuurwapen bij zich te hebben. Bij binnenkomst in de gevangenis vond het personeel het wapen verstopt in de kleding van de man, zegt justitie.

De Leeuwarder Courant berichtte maandagochtend over het incident. Volgens de krant gaat het om een man die in Noord-Holland was gearresteerd en die daarbij vermoedelijk niet goed is gefouilleerd voordat hij naar de gevangenis werd overgebracht. Een woordvoerder van justitie kan dat niet bevestigen, omdat het onderzoek nog bezig is. Ook over de reden van de arrestatie kan de woordvoerder om die reden niets zeggen.

Volgens justitie heeft het personeel van de penitentiaire inrichting meteen alarm geslagen nadat het vuurwapen was gevonden. De politie heeft het wapen voor onderzoek in beslag genomen en de gedetineerde aangehouden en verhoord.

Verder moest de gedetineerde veertien dagen in een strafcel zitten vanwege het incident: een afgezonderde cel waarbij geen contact met andere gedetineerden mogelijk is. Tijdens een verblijf in de strafcel mogen gedetineerden ook niet deelnemen aan het dagprogramma.