Kaag neemt kritiek Raad van State op voorjaarsnota ‘zeer serieus’

Minister van Financiën Sigrid Kaag neemt de kritiek van de Raad van State op haar voorjaarsnota “zeer serieus”. Die is “een verstandige waarschuwing die we ons altijd natuurlijk ter harte zullen nemen”, zei ze voor de maandelijkse vergadering met haar collega’s van de eurolanden, de Eurogroep.

Maar afkraken is een te sterke term voor de woorden van de belangrijkste adviseur van kabinet en Tweede Kamer, zei Kaag bij aankomst in Brussel.

De voorjaarsnota voldoet volgens de Raad van State “slechts gedeeltelijk” aan Europese en nationale begrotingsregels en is lastig te doorgronden. Bovendien worden gaten in de begroting gedicht met “ongemotiveerde en ongerichte bezuinigingen”.

Het kabinet zal naar de op- en aanmerkingen kijken op “het moment van de Miljoenennota, als we ook kijken naar koopkracht en de opties die we hebben in het kader van lasten”, zegt Kaag. Ze bestrijdt dat de bezuinigingen “ongericht en onuitlegbaar” zijn. “We hebben ze juist op kleinere niveaus toegepast om de grote ambities gestalte te blijven geven”, verklaart ze. “De motivatie is ambities overeind houden, gestalte geven aan de urgentie van het nu maar ook recht doen aan toekomstige generaties als het gaat om klimaat, of onderwijs, de belangrijke investeringen.”

Het is voor het eerst in jaren dat het kabinet moet bezuinigen. De D66-bewindsvrouw wijst erop dat ze er als minister van Financiën al een aantal maanden voor pleit “dat het zo niet langer kan en dat we keuzes moeten maken”. In het voorjaar heeft het kabinet tot een koerswijziging besloten, zegt ze.