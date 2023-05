NS: gezellige sfeer op Rotterdam Centraal na huldiging Feyenoord

De NS spreekt van een “gezellige sfeer” op Rotterdam Centraal na de huldiging van Feyenoord. “Er is een piek geweest, maar het was goed te doen”, meldde een woordvoerder van de NS.

“Mensen stonden zingend in de stationshal. Iedereen kon de trein in. Er waren mensen op de perrons aanwezig om reizigers te verdelen over de langere en extra treinen. Ook vanmorgen waren er geen noemenswaardige zaken”, aldus de NS.

Veel andere supporters kozen ervoor om na de huldiging het feestje elders in de stad verder te vieren. Bij cafés dronken veel supporters op het landskampioenschap en werden Feyenoord-liederen gezongen.

De huldiging van Feyenoord werd bijgewoond door naar schatting 100.000 mensen. Dat zei burgemeester Ahmed Aboutaleb op basis van een eerste inschatting van de gemeente. Later volgt een nieuwe raming van de politie.