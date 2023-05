OM eist 8 jaar cel en tbs tegen Rotterdammer voor babymoord

De 23-jarige Rotterdammer Ruud S. die wordt verdacht van de moord op zijn zes maanden oude dochtertje, hoorde maandag een celstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging tegen zich eisen.

Het meisje Emily werd op 17 juli vorig jaar met messteken om het leven gebracht in een appartement aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Charlois. S. sneed haar met een groot mes de keel door in een slaapkamer.

Ruud S. staat terecht voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem, omdat hij in dienst is van Defensie als ICT’er. Volgens zijn psychiater en psycholoog verkeerde S. in een psychose als gevolg van schizofrenie. Door de parano├»de waanbeelden is de moord hem in sterk verminderde mate toe te rekenen, vinden de gedragsdeskundigen. Zij adviseren een langdurige behandeling in de vorm van tbs met dwangverpleging. Het OM neemt dat advies over. Daarnaast eiste het OM een celstraf “gelet op de aard en de gruwelijkheid van het feit”.