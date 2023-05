Staatssecretaris wil actie tegen armoede op Bonaire na protest

Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen noemt het protest op Bonaire tegen armoede en ongelijkheid “indrukwekkend” en wil actie ondernemen. Afgelopen vrijdag gingen in Kralendijk honderden mensen de straat op om te protesteren tegen het feit dat veel mensen onder het bestaansminimum leven op het eiland.

Van Huffelen zei maandag tijdens een virtuele persconferentie op de Caribische eilanden dat ook voor de Nederlandse regering de armoede op de zogenoemde BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) “een doorn in het oog” is. “We erkennen en herkennen de problematiek en willen die zo snel mogelijk aanpakken.”

Al jaren wordt er vanuit de eilanden gevraagd om het instellen van een armoedegrens (sociaal minimum). Daar is nu een commissie voor ingesteld, die voor oktober met een advies moet komen. Probleem is dat uitkeringen op de BES-eilanden flink lager liggen dan in Nederland. Maar de kosten voor elektriciteit, water en voedsel zijn gemiddeld veel hoger.

Van Huffelen noemde het invoeren van een sociaal minimum een complexe zaak, omdat naast de Nederlandse overheid, ook de overheden op de eilanden en de werkgevers erbij betrokken zijn. “Maar we vinden wel dat we zo snel mogelijk tot de invoering daarvan moeten komen.”