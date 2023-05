Tienduizenden supporters juichen Feyenoord toe op Coolsingel

Feyenoord is op het bordes van het stadhuis in Rotterdam door tienduizenden supporters toegejuicht bij de huldiging voor het zondag behaalde kampioenschap.

Spelers en trainersstaf werden voorafgaand aan het balkonmoment ontvangen en toegesproken door burgemeester Ahmed Aboutaleb, waarna zanger Lee Towers de menigte toezong.

De Coolsingel, het Hofplein en omgeving staan al uren vol met supporters van de club. Ze warmden zich in het licht druilerige weer op met het zingen van Feyenoordliederen. Op het moment dat de spelers het bordes betraden, staken veel mensen vlaggen, sjaaltjes en kartonnen kampioensschalen in lucht in. Ook worden er veel rode en groene fakkels afgestoken.

Op het bomvolle Hofplein kijken de fans naar de huldiging op een groot tv-scherm. Ze scanderen onder meer “Wij zijn kampioen” en zingen clubliederen.

Er zijn veel veiligheidsmaatregelen getroffen rond de huldiging. Er is veel politie op de been en er geldt een verbod op het nuttigen van alcohol tot het einde van de huldiging. Na de wedstrijd van zondag hield de politie zo’n honderd mensen aan, veelal voor kleine vergrijpen.

Rotterdam hoopt op een herhaling van het feest in 2017. De huldiging, toen bezocht door naar schatting 150.000 mensen, verliep destijds zonder grote incidenten.