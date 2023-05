Zaak tegen ‘synthetische drugsprins van Eindhoven’ van start

“Ik ben Harry P., prins van de Eindhovense onderwereld met synthetische drugs”, zou de 33-jarige man uit Bergeijk in een versleuteld telefoonbericht hebben gezegd tegen een medeverdachte.

In de rechtbank in Den Bosch is maandag gestart met de grote drugszaak tegen P. en zijn dertien medeverdachten. De zaak gaat over verschillende drugslabs in Tegelen, het Belgische Lanaken en de Duitse plaatsen Ruppach-Goldhausen en Kassel. P. en de meeste van zijn medeverdachten werden in november 2021 aangehouden tijdens een grote politieactie op hun woonwagenkamp in Bergeijk. De zaak kwam aan het rollen nadat de politie de beschikking had gekregen over chatberichten van de versleutelde berichtendiensten EncroChat, SkyECC en ANOM. Voor de strafzaak zijn veertien dagen uitgetrokken.

Gepland is om elke dag een deelonderzoek van de gecompliceerde zaak te bespreken. Maandag ging het met name om een lab in het Limburgse Tegelen, waar de politie in mei 2021 binnenviel, na tips bij de inlichtingendienst van de recherche. P. viel in de rechtbank op, doordat hij veel non-verbaal communiceerde met al zijn medeverdachten. Tegen de rechtbank zeiden ze niets, behalve “zwijgrecht”.