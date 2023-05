Brand in Amsterdamse flat, vier bewoners gered van balkon

In een appartementencomplex van tien verdiepingen aan de Dr. H. Colijnstraat in Amsterdam (Geuzenveld-Slotermeer) heeft in de nacht van maandag op dinsdag kort een grote brand gewoed. Het vuur ontstond in een woning op de bovenste twee verdiepingen van het complex. Er raakte niemand gewond, maar vier van de vijf mensen die in de woning aanwezig waren, moesten door de brandweer met een ladder van het balkon worden gered. Onder hen waren twee kinderen, zegt een woordvoerster van de brandweer.

Volgens de brandweer is de schade aan de getroffen woning groot. Bij de brand is een kat om het leven gekomen.

De brandweer had ongeveer een half uur nodig om het vuur te blussen. Volgens de woordvoerster ging het om een felle brand. Omdat onduidelijk was in hoeveel woningen de brand woedde, werd direct opgeschaald naar grote brand. Zo’n twintig tot dertig mensen werden uit omliggende appartementen geĆ«vacueerd. Een deel van hen kon meteen terugkeren toen het vuur uit was. Voor bewoners van vier woningen geldt dat niet: voor hen wordt opvang geregeld, zegt de brandweer.

De brand is vermoedelijk veroorzaakt door een elektrische step, zegt de woordvoerster. Doordat de step naast de meterkast stond, kon het vuur zich razendsnel door de woning verspreiden.