Explosie in woning Rotterdam, geen gewonden

In een woning aan de 1e Schansstraat in Rotterdam (Delfshaven) heeft in de nacht van maandag op dinsdag een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte niemand gewond door de ontploffing die rond 03.30 uur plaatsvond. Een verdachte is op de vlucht geslagen.

De regio Rotterdam heeft de afgelopen maanden te maken met een groot aantal explosies. Dit jaar waren er al meer dan vijftig en dat zijn er meer dan in heel vorig jaar. Ook in de wijk Delfshaven gingen al meerdere explosieven af. De explosies worden in verband gebracht met ruzies in het drugsmilieu.