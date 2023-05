Minister gaat ‘koffie drinken’ voor steun aan stikstoffonds

Minister Christianne van der Wal gaat op de koffie bij oppositiepartijen om genoeg steun te krijgen voor haar stikstoffonds in de Eerste Kamer. De bewindsvrouw heeft daar vertrouwen in. “Ik ga echt nog wel mijn kopjes koffie drinken om te kijken waar ik nog wat kan doen. Uiteindelijk wil ik gewoon die meerderheid.”

Daarmee laat Van der Wal nadrukkelijk de deur op een kier voor aanpassingen van de wet. Daarover wordt volgende week gestemd in de Tweede Kamer, waar genoeg steun is voor het voorstel. Maar de coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Het zetelaantal van de coalitiepartijen krimpt volgende maand nog meer, wanneer de nieuwe Eerste Kamer wordt geïnstalleerd. Ook is al gestemd over voorstellen om de wet aan te passen. Toch blijft Van der Wal hoopvol.

“Ik ga ervan uit dat eigenlijk alle partijen belang hebben bij dit fonds. Als we dit fonds niet hebben, zou het een blanco cheque zijn.” GroenLinks en PvdA kondigden dinsdag juist aan tegen het fonds ter waarde van 24 miljard te stemmen, omdat het een blanco cheque zou zijn. De linkse tandem vindt het te onzeker of het kabinet met het fonds de doelen wel haalt. Het stikstoffonds wordt, als er genoeg steun voor is, in het leven geroepen om de komende tien jaar de stikstofneerslag in gevoelige natuur flink te verminderen.

Volgens Van der Wal zorgt het fonds er juist voor dat er goed kan worden getoetst of met het geld de stikstofdoelen van het kabinet worden gehaald. Aan de andere kant heeft de BoerBurgerBeweging, die uiterst kritisch is op het stikstofbeleid van het kabinet, straks ook baat bij het fonds. Dit omdat de BBB de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen met overtuiging heeft gewonnen. In bijna alle provincies staat de jonge partij straks aan het roer. “Die hebben dan belang bij snel toegang tot geld”, zegt Van der Wal. “Dat gaat met een fondsstructuur veel sneller.” Anders moet het geld steeds via gebruikelijke begrotingen worden gereserveerd.