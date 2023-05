Rotterdam Centraal eind juni weekend lang dicht

Reizigers kunnen in het weekend van 24 en 25 juni niet met de trein van en naar Rotterdam Centraal, meldt spoorbeheerder ProRail. Op en rond het station zijn in die periode werkzaamheden aan het spoor gepland.

De spoorbeheerder voert werkzaamheden aan sporen en wissels uit. Ook worden perrons verlengd en worden vier sporen aan de westkant uitgebreid, zodat treinen het station sneller kunnen in- en uitrijden.

In plaats van treinen zet de NS vervangende bussen in vanaf station Rotterdam Stadion naar verschillende metrohaltes en andersom. Vanaf de verschillende metrohaltes kunnen reizigers met een geldig NS-vervoerbewijs doorreizen naar een NS-station om daar de reis per trein voort te zetten.

In de nachten van zondag 18 tot en met dinsdag 20 juni is Rotterdam Centraal deels ook niet bereikbaar per trein. In die nachten rijden er vervangende bussen op het traject Rotterdam Centraal-Schiedam Centrum. De werkzaamheden duren van 20 mei tot en met 23 juni.