Agractie: norm aantal koeien per hectare groot struikelblok

Een van de belangrijkste struikelblokken in de onderhandelingen over het landbouwakkoord is een nieuwe norm voor het maximaal aantal koeien per hectare, zegt Bart Kemp, voorman van boerenactiegroep Agractie Nederland.

Deze zogeheten GVE-norm gaat volgens hem vooral in Gelderland, Overijssel en Brabant voor duizenden boeren voor problemen zorgen. “Ze kunnen hun bedrijf dan niet meer voortzetten. Ik kan me niet voorstellen dat LTO en andere landbouwpartijen hierin meegaan en daar afspraken over willen maken”, zegt Kemp.

“Het is een grote bedreiging voor boeren. Er is nogal wat commotie over in de LTO-gelederen. En wij weten dat landbouwminister Piet Adema dit al vanaf het begin wil”, vervolgt de voorman.

Later op de dag vindt belangrijk overleg plaats over het landbouwakkoord. Dan zal duidelijk worden of het kabinet afspraken heeft kunnen maken die de boerensector perspectief bieden. Agractie zit niet aan tafel bij dit overleg.

Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) gaf onlangs aan niet tevreden te zijn over de definitieve tekst van het onderhandelingsakkoord. De concepttekst werd afgewezen, omdat er “forse bijsturing” nodig was. Daarop besloten de betrokken partijen verder te praten op 17 mei. Dan moet er echt een definitief akkoord op tafel liggen, zei LTO toen.

Uit uitgelekte stukken over het akkoord kwam naar voren dat de landbouwsector aan strengere duurzaamheidseisen moet voldoen. Wel zouden boeren een hogere marge overhouden. Het is nog niet bekend waar de hogere prijzen terechtkomen. Ook moeten boeren meer doen aan natuurbeheer, in ruil voor een vergoeding. Hiermee wordt waardevermindering van landbouwgrond deels gecompenseerd.

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) reageerde eerder ook al zeer kritisch op de uitgelekte plannen. Ook FDF is niet direct betrokken bij de onderhandelingen.