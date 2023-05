Gemeente hoorde ook over intimidatie door hooligans FC Groningen

Geluiden die er op wijzen dat bijvoorbeeld een beveiliger niet ingrijpt als een hooligan in het stadion van FC Groningen over de schreef gaat uit angst voor repercussies, komen de gemeente ook ter ore. Een woordvoerder van burgemeester van Groningen Koen Schuiling bevestigt berichtgeving van Dagblad van het Noorden. “Maar of het ook waar is, weten we niet”, voegt hij toe. De woordvoerder geeft aan dat dit plaatsvindt in het stadion van FC Groningen en dat de club primair verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving.

De krant schrijft woensdag uit meerdere bronnen op te maken dat hooligans FC Groningen in hun greep zouden hebben. Zo zou een aantal beveiligers, horecapersoneel en mogelijk ook vrijwilligers van FC Groningen niet opgewassen zijn tegen de druk van hooligans en niet ingrijpen als ze supporters treffen met vuurwerk, zoals rookbommen.

Een genoemd voorbeeld is volgens de krant een hooligan die wordt betrapt met vuurwerk en die tegen een beveiliger zou zeggen dat die erover moet zwijgen, omdat de hooligan zegt te weten waar de beveiliger woont en diens kinderen naar school gaan. Vervolgens zou de beveiliger de hooligan ongemoeid door laten gaan.

Nadat zondag supporters rookbommen op het veld gooiden tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax en een man het veld op rende met een spandoek, meldde de gemeente dinsdag al met de club in gesprek te willen. De woordvoerder zegt woensdag dat de gemeente wil praten over welke maatregelen FC Groningen noodzakelijk vindt om de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen, op 28 mei tegen Sparta, op een verantwoorde en veilige manier te kunnen spelen. Hij wijst daarbij naar een zogenoemde escalatieladder, met daarop verschillende treden en als uiterste maatregel het niet laten plaatsvinden of zonder publiek laten spelen van die wedstrijd. Na gesprekken neemt de gemeente naar verwachting eind deze week een besluit over de vergunning voor het duel.

Een woordvoerster van de politie zegt geen signalen te hebben van bedreigingen door voetbalsupporters aan stadionpersoneel. “We hebben geen aangiftes of meldingen ontvangen.”