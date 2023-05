Huurders maken vaker bezwaar tegen huurverhoging

Bij de Huurcommissie kwamen vorig jaar 3571 bezwaren binnen van huurders tegen een huurverhoging. In vergelijking met 2020 is dat een toename van 4 procent. Dat komt naar voren uit het jaarverslag van de Huurcommissie.

Na een tijdelijke bevriezing van de huurprijzen in 2021 vanwege de impact van de coronapandemie, mochten die in 2022 weer stijgen.

Vorig jaar werden in totaal ruim 12.000 zaken aan de Huurcommissie voorgelegd voor een uitspraak. Naast geschillen over huurverhogingen ging het onder meer over gebreken aan de gehuurde woningen en onenigheid over servicekosten. In iets meer dan 40 procent van de geschillen stelde de Huurcommissie de huurder in het gelijk. Per huurder leidde dit veelal tot een huurverlaging van meer dan 100 euro per maand.

Van de zaken die de Huurcommissie in 2022 behandelde, ging het in 53 procent van de gevallen om een geschil tussen een huurder en een private verhuurder. Bij geschillen werden private verhuurders ruim vijfmaal zo vaak in het ongelijk gesteld als woningcorporaties (89 versus 16 procent).

De Huurcommissie meldt ook dat huurders en verhuurders makkelijker contact met hen legden dan in de jaren daarvoor. Het aantal telefoontjes steeg vorig jaar met 23 procent in vergelijking met 2021. Volgens de Huurcommissie is dit onder meer het resultaat van de ingebruikname van een nieuw klantcontactcentrum.