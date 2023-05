Rechtbank Marengo-proces: arrestatie Weski laat ons niet onberoerd

De rechtbank in het omvangrijke liquidatieproces Marengo heeft woensdag aan het begin van de zitting gereageerd op de aanhouding van advocaat Inez Weski. “Het laat de rechtbank niet onberoerd”, zei de voorzitter. “De rechtbank werkt al jaren met haar.”

Weski (68) is aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze zou informatie van Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met diens contacten in de buitenwereld hebben gedeeld. Weski stond hoofdverdachte Taghi bij, maar heeft de verdediging neergelegd. Taghi voert vooralsnog zijn eigen verdediging.

Tegen Taghi (45), die woensdag niet aanwezig was, is een levenslange celstraf geƫist.