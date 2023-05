Rekenkamer houdt zorgen om ‘structurele zwakheden’ ministerie VWS

De Algemene Rekenkamer spreekt nog steeds van “structurele zwakheden” op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er zijn onder meer problemen met de afrekening van voorschotten die in de coronacrisis zijn verstrekt. Het departement kan van 5,1 miljard euro aan verstrekte voorschotten de rechtmatigheid niet verzekeren. De Rekenkamer spreekt van een “ernstige onvolkomenheid”.

Er zijn maatregelen genomen om het financiële beheer op VWS te verbeteren. Maar de administratie was in 2022 nog niet op orde, concludeert de Rekenkamer. Het programma dat de zaken blijvend moest verbeteren, kwam eind vorig jaar tot een vertraging. “Wij maken ons zorgen dat het tempo eruit gaat, terwijl de problemen in het financieel beheer hardnekkig zijn.”

Organisaties die grote bedragen aan voorschotten hadden ontvangen, konden in sommige gevallen volgens de Rekenkamer niet aantonen “of álle goederen en diensten waarvoor het ministerie betaalde daadwerkelijk zijn geleverd”.

Dat de rechtmatigheid van miljarden aan verstrekte voorschotten ter discussie staat, is “een ernstige bevinding”, benadrukt de Rekenkamer. “Omdat het over geld gaat van burgers en bedrijven, die ervan mogen uitgaan dat het juiste bedrag op de juiste plek terecht is gekomen.”

De problemen bij VWS zijn volgens het departement zelf “grotendeels terug te voeren op de maatregelen die het ministerie tijdens de coronapandemie heeft moeten nemen in 2020 en 2021, en in 2022 zijn afgesloten”. Vorig jaar heeft het ministerie “enorm veel energie gestoken” in het verantwoorden van uitgaven. Maar dat is niet in alle gevallen gelukt, erkent VWS.

“Dit betekent NIET dat dit geld is verdwenen, wel dat de geldende regels niet altijd goed zijn gevolgd”, benadrukt een woordvoerder van het ministerie. De verantwoording moet volgend jaar verbeterd zijn, hoopt het departement.