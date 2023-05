Taghi niet aanwezig bij zitting Marengo-proces

Hoofdverdachte Ridouan Taghi is woensdagochtend niet verschenen in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp voor de zitting in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Op het programma staat onder meer de situatie die is ontstaan nadat Taghi bekendmaakte vooralsnog zijn eigen verdediging te voeren, nadat zijn advocaat Inez Weski vorige maand is gearresteerd en de verdediging heeft neergelegd.

De rechtbank geeft aan dat de situatie “op korte termijn” met Taghi besproken moet worden. “Wanneer en hoe dat kan weet de rechtbank nog niet, dat moet na deze zitting bepaald worden”, zei de voorzitter.

Weski (68) is aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze zou informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met diens contacten in de buitenwereld hebben gedeeld.

Tegen Taghi (45) is een levenslange celstraf geƫist. De inhoudelijke behandeling van zijn zaak is in de afrondende fase. De uitspraak staat eind oktober gepland.