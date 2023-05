Explosieven en drugs in woning Veenendaal, vijf aanhoudingen

Politieagenten hebben woensdagavond bij een doorzoeking van een woning in het Utrechtse Veenendaal zeventien cobra’s (illegaal vuurwerk), een kilo cocaïne en een halve kilo amfetamine gevonden. Vijf verdachten in het huis aan het Jan Roeckplantsoen zijn aangehouden.

Het Flex Interventie Team van de Landelijke Eenheid kwam de zware explosieven op het spoor na het volgen van een taxi. Die stond te boek als verdacht vanwege een eerdere zaak. Het voertuig stopte bij de woning en een man met een tas ging naar binnen. Daarop werd besloten het pand binnen te vallen.

Vuurwerk is volgens de politie de afgelopen decennia steeds zwaarder en daarmee gevaarlijker geworden. Criminelen gebruiken cobra’s in toenemende mate als explosief en de handel in illegaal vuurwerk is “een steeds lucratiever verdienmodel voor criminelen en hun netwerken geworden, en vormt een direct gevaar voor de samenleving”, aldus de politie.