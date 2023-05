Temperaturen lopen op na Hemelvaart, volgende week piek pollen

Op Hemelvaartsdag is er flink wat zon, maar ook wolken en wordt het tussen de 13 en 17 graden, iets kouder dan normaal. Vanaf vrijdag wordt het warmer en zondag of maandag loopt het kwik voor het eerst dit jaar op tot 25 graden of hoger, aldus WEER.nl. De verwachte zomerse temperaturen zullen volgende week ook leiden tot een piek van graspollen, waarschuwt het Leiden University Medical Center (LUMC).

In de nacht van woensdag op donderdag was het nog koud, met op meerdere plekken in het land vorst aan de grond. Hemelvaartsdag begint zonnig, later ontstaan er stapelwolken. Het blijft droog en komende nacht koelt het opnieuw flink af, met opnieuw een graadje vorst aan de grond.

Vrijdag lopen de temperaturen op tot tussen de 18 en 20 graden, meldt WEER.nl. Vanaf zondag wordt het weer zomers, wel kan er in het binnenland zondag lokaal een een regen- of onweersbui ontstaan. Ook maandag en dinsdag worden zomerse temperaturen verwacht, gepaard met enkele fikse regen- en onweersbuien in het binnenland.

Vanaf woensdag wordt het weer droog en wordt een piek in de concentraties van graspollen verwacht, een van de belangrijkste veroorzakers van hooikoorts in Nederland. “Door het warme en vooral zeer vochtige weer tot nu toe dit jaar staan de grassen er goed bij. Mooi voor de grassen, die daardoor uitbundig tot bloei komen met hoge graspollenconcentraties tot gevolg. Maar minder mooi voor mensen met hooikoortsklachten”, aldus het LUMC.

De afgelopen twee weken waren de pollenconcentraties opvallend laag. De twee pollentelstations, het LUMC en het Elkerliek Ziekenhuis (Helmond), telden de afgelopen weken graspollenconcentraties van rond de vijf pollen per kubieke meter lucht. Bij een pollenconcentratie van tien pollen per kubieke meter lucht, krijgen mensen met een pollenallergie last van klachten. In de piekperiode kan met droog weer de concentratie oplopen tot enkele honderden pollen per kubieke meter lucht.

De pollenpiek duurt naar verwachting tot begin juli.