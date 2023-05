Bijna zeven op tien letten door inflatie beter op in supermarkt

Het merendeel van de Nederlanders heeft in de afgelopen maanden het boodschappenpatroon aangepast vanwege de gestegen prijzen in de supermarkt. Uit enquêteonderzoek van het ANP en Kieskompas blijkt dat bijna zeven op de tien beter op de portemonnee letten. Zo’n drie op de tien stelt niets te hebben veranderd aan hun boodschappen.

Hoewel de inflatie in de afgelopen maanden weer wat afneemt, liggen de prijzen in de supermarkt nog altijd beduidend hoger dan vorig jaar. In april was het leven volgens het CBS gemiddeld 5,2 procent duurder dan een jaar eerder, maar voor dezelfde boodschappen zijn mensen bijna 16 procent meer kwijt.

Driekwart van de groep die verklaart anders boodschappen te zijn gaan doen, stelt vaker producten te kopen wanneer die in de aanbieding zijn. Ook nemen ze vaker huismerken in plaats van A-merken (59 procent), laten ze luxeproducten bewust liggen (58 procent) en vergelijken ze de prijzen van verschillende supermarkten (49 procent).

Uit het onderzoek blijkt verder dat jongeren in grotere mate anders boodschappen zijn gaan doen dan ouderen. Van de volwassenen tot en met 35 jaar stellen ruim zeven op de tien hun boodschappenpatroon te hebben aangepast, bij 65-plussers is dat zo’n zes op de tien.

Het enquêteonderzoek is uitgevoerd tussen 16 april en 3 mei en werd ingevuld door een representatieve groep van ruim 12.000 Nederlanders.