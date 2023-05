Recreatievaarders ergeren zich aan andere pleziervaarders

Recreatievaarders ergeren zich op het water het meest aan het gedrag van andere pleziervaarders. Alcoholgebruik aan boord, te hard varen, voorkruipen bij een sluis en gebrek aan kennis van vaarregels worden veel genoemd als reden voor ergernissen op het water. Dat staat in een belevingsonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Rijkswaterstaat gaat de vaarregels deze zomer nog eens extra goed uitleggen, aldus een woordvoerster.

Het weekend na Hemelvaart is traditiegetrouw de start van het pleziervaartseizoen in Nederland. Acht op de tien recreatievaarders in Nederland zijn tevreden over de waterbeheerders. De pleziervaarders noemen de veiligheid van de inrichting van de waterwegen als positief punt (86 procent) en ook de beschikbaarheid van vaarwegen (89 procent). Er is wel behoefte aan meer en betere aanlegplaatsen met schone sanitaire voorzieningen. Ook vinden sommigen de wachttijd bij sluizen te lang, maar dat komt volgens Rijkswaterstaat omdat er soms storingen zijn die voor grote vertraging zorgen.

Rijkswaterstaat gaat deze zomer aandacht aandacht vragen voor de ongeschreven, maar bij ervaren schippers welbekende vaaretiquette. “Samen de sluiskolk passeren, elkaars lijnen vasthouden of vastmaken, netjes op je beurt wachten bij de sluis. Het gaat ook om het gebaar naar elkaar. Als je bijvoorbeeld even naar de ander zwaait zorgt dat niet alleen voor een betere sfeer, het geeft ook een seintje aan de andere schipper dat je elkaar hebt gezien. Die positie en dat overzicht op de vaarweg zijn superbelangrijk, zeker nu het steeds drukker wordt op het water”, aldus de zegsvrouw van de dienst.

Kennis van de etiquetteregels is volgens de dienst ook belangrijk voor de veiligheid op het water. “Anderen snijden met een jetski is levensgevaarlijk. Met een sloep voor een vrachtschip gaan dobberen ook. Binnenvaartschepen hebben een grote dode hoek en kunnen een klein vaartuig zomaar niet zien. Zo’n groot schip kan ook niet snel uitwijken of remmen als er ineens een sup opduikt.”

De mobiele verkeersleiders van Rijkswaterstaat gaan deze zomer extra letten op met name te hard varen en gaan ook handhaven. Rijkswaterstaat zet ook weer stewards in op drukke sluizen, zoals al enkele jaren de gewoonte is.