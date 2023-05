Volgepakte campings en vakantieparken tijdens zonnige Hemelvaart

Nederlanders gaan er de komende twee lange weekenden volop op uit met het mooie weer. Tenminste, degenen die op tijd hebben geboekt. Want veel campings en huisjes op vakantieparken waren al ver van tevoren vol en hebben nu geen plek meer voor lastminute-zongenieters, blijkt uit een rondgang van het ANP.

“Zeker vanwege het mooie weer krijgen we nu nog dagelijks telefoontjes, maar al weken moeten we nee verkopen”, zegt een receptioniste van camping Ackersate op de Veluwe. Camping TerSpegelt in het Brabantse Eersel heeft het zelfs te druk met aankomende gasten om vragen te beantwoorden. Vakantiepark Beerze Bulten in Overijssel zit dit hemelvaartweekend ook vol en dat is volgende week met Pinksteren niet anders. “Door het mooie weer hebben we deze week de laatste plekken vergeven.”

De “topdagen” rond Hemelvaart en Pinksteren zijn volgens branchevereniging In het Groen traditioneel al weekenden die uitverkopen. “Maar het mooie weer maakt het wel veel leuker en zorgt ervoor dat mensen volgend jaar weer komen”, zegt voorzitter Ellen Kok-Hendriks. Bij de organisatie zijn zo’n zevenhonderd kleine campings en accommodaties op het platteland aangesloten. “Gasten zijn nu duidelijk blijer en dat is zo fijn. Nederlanders houden van buiten fietsen en zitten.”

Ook de vakantieparken van Roompot hebben baat bij het mooie weer van de afgelopen dagen en zien de boekingen nog binnenkomen. Voor dit weekend kan dat niet meer, maar voor Pinksteren wel. “Zowel het hemelvaartweekend als Pinksteren zijn beter bezet dan pre-corona”, ziet branchegenoot EuroParcs. “Mede door de goede weersverwachtingen zijn er veel lastminute-boekingen binnengekomen.” Diezelfde ontwikkeling ziet concurrent Center Parcs.

Ook voor de zomervakantie zijn de accommodaties in eigen land in trek. “Ten opzichte van 2019 zien we een flinke stijging: zowel de Nederlandse als Duitse vakantiegast heeft ons land als vakantieland (her)ontdekt”, weet een woordvoerster van EuroParcs. Bij Center Parcs lopen de boekingen voor de zomer 5 tot 10 procent voor op het niveau van 2019.

Waar het jaar wat boekingen betreft volgens vereniging In het Groen nog rustig begon – waarschijnlijk vanwege zorgen over de inflatie – lijken vakantiegangers nu te durven boeken. “Onze leden die op een goede plek zitten, zitten voor de zomervakantie al wel vol”, zegt voorzitter Kok-Hendriks. “Het koude voorjaar maak je er niet meer mee goed, maar dat hoort een beetje bij ondernemerschap. Dan moeten we nu harder lopen.”