FIFA-veiligheidsexpert: organisatie bij Groningen en AZ niet oké

Bij de rellen de afgelopen week bij FC Groningen en AZ was de organisatie niet op orde. Dat zegt FIFA-veiligheidsexpert Will van Rhee bij de NOS. “Als de organisatie wel op orde was geweest was er veel sneller ingegrepen”, aldus Van Rhee. “Ik zeg niet dat dan alles was voorkomen, maar er had zeker veel kunnen worden voorkomen.”

Van Rhee, in het verleden manager wedstrijdzaken bij de KNVB, denkt dat er ook preventief actie had kunnen worden ondernomen. “Vooraf waren er al geluiden dat raddraaiers iets van plan waren. Ga dan in gesprek, maak duidelijk dat het niet kan en dat er wordt ingegrepen. Doe dat in overleg met andere partijen, zoals de politie en het OM.”

Van Rhee vindt ook dat er veel te gemakkelijk wordt gezegd dat alles wat er in het stadion gebeurt een zaak van de club is. “Daarvoor is het soms veel te complex. Je kunt dat niet altijd alleen aan stewards overlaten. Ook hier ligt een taak voor de politie.”

Maak een goed plan van aanpak, zegt Van Rhee verder. “Het is toch te gek voor woorden dat er één grote stevige West Ham-supporter bij AZ woedende hooligans probeert tegen te houden? Waar zijn de stewards? Niet met genoeg, en niet op de plek waar ze horen te zijn.”

Bij AZ braken donderdag fans van de thuisclub door de hekken heen om supporters van de tegenstander aan te vallen. FC Groningen – Ajax werd vorig weekeinde al in de openingsfase gestaakt omdat er tot twee keer toe vuurwerk op het veld werd gegooid.