Geen AZ-supporters welkom bij wedstrijd NEC – AZ

Nijmegen laat bij de wedstrijd van NEC tegen AZ zondag geen supporters van de club uit Alkmaar toe. De gemeente laat weten dat daartoe is besloten vanwege de ongeregeldheden donderdag in het stadion bij de Conference League wedstrijd van AZ tegen West Ham United FC.

“Omdat er op deze korte termijn nog geen vervolging mogelijk is geweest van supporters die zich tijdens die wedstrijd hebben misdragen, er geen duidelijkheid is over de intenties van deze supporters en deze supporters ook af zouden kunnen reizen naar Nijmegen voor de wedstrijd tegen NEC, heeft de burgemeester in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie besloten geen AZ-supporters toe te laten”, meldt de gemeente.

De gemeente meldt dat burgemeester Hubert Bruls het betreurt dat het nodig is om de maatregel te nemen, “omdat hiermee de vele goeden onder de kwaden moeten lijden”.