Supporterscollectief: fans thuislaten is geen oplossing

Supporterscollectief Nederland is niet blij met het besluit van de gemeente Nijmegen om fans van AZ bij de wedstrijd zondag tegen NEC Nijmegen te weren. Volgens het collectief is dit niet de juiste oplossing.

“Je straft op deze manier de verkeerde mensen en je lost er niks mee op. De wedstrijd tussen NEC en AZ is een heel ander soort wedstrijd dan het duel van donderdag. Een hele grote groep heeft niks te maken met wat er daar is gebeurd. Deze fans willen AZ gewoon steunen tijdens een competitiewedstrijd en dat kan nu niet”, aldus Matthijs Keuning, voorzitter van de verenigde supportersclubs.

Bij de wedstrijd van AZ donderdag in de halve finales van de Conference League tegen West Ham United bestormden na afloop aanhangers van de thuisclub de hoofdtribune waar de Engelse supporters zaten. “We hebben al eerder gezegd dat we niets zien in collectief straffen. Een dadergerichte aanpak is de enige oplossing. Er zijn door de camera’s in het stadion ook middelen om mensen snel aan te kunnen houden.”

De supportersvereniging van NEC noemt het ook een verkeerde beslissing. “Deze maatregel heeft een sneeuwbaleffect op het vrij bezoeken van wedstrijden en creĆ«ert een situatie waarbij ook goedwillende fans zich zullen gaan afkeren tegen hun eigen club en autoriteiten”, aldus de vereniging in de verklaring.