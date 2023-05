Eerste openbare zitting om schietpartij winkelcentrum Zwijndrecht

De rechtbank in Rotterdam houdt maandagmiddag een eerste inleidende zitting over de fatale schietpartij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht in januari. Daarbij werd een 66-jarige vrouw doodgeschoten. Haar 38-jarige dochter, de ex-vriendin van de verdachte, raakte zwaargewond.

De 49-jarige verdachte met de bijnaam Lucky was na de schietpartij van 21 januari lange tijd op de vlucht. Mede dankzij tipgevers kon de politie Minh Nghia V. op zaterdag 25 februari aanhouden in Schiedam. V. wordt verdacht van moord en een poging tot moord.

Tijdens de eerste openbare zitting zal de officier van justitie de stand van het onderzoek toelichten. Eerder maakte het OM al bekend hoe de man is opgespoord. Zo werden er onder meer observatieteams ingezet, telefoons afgeluisterd en werden op grote schaal camerabeelden bekeken. Ook was al bekend dat op verschillende plekken invallen waren gedaan. Het onderzoek richt zich daarnaast “op personen die de verdachte tijdens zijn vlucht hebben geholpen om uit handen van justitie te blijven”.

Afgelopen week werd bekend dat een 34-jarige man uit Voorne aan Zee is opgepakt op verdenking van het verstrekken van een vuurwapen aan V. Deze man, die ook verdacht wordt van verboden wapenbezit, was volgens het OM niet betrokken bij het schietincident in Zwijndrecht.

De advocaat van de ex-vriendin die de schietpartij overleefde, liet onlangs nog weten dat ze ernstig gewond raakte. “Zij gaat een loodzware en onzekere tijd tegemoet waarin zij zich volledig zal moeten richten op haar herstel. De vraag is in hoeverre zij lichamelijk ooit nog zoals voorheen zal kunnen functioneren”, aldus raadsman S├ębas Diekstra.