Klokkenluider danssector is ’trots en extreem strijdlustig’

“Ik ben opgelucht, maar vooral trots en extreem strijdlustig.” Dat zegt klokkenluider en professioneel danseres Kim Koumans in een reactie op het onderzoeksrapport over grensoverschrijdend gedrag in de danswereld, dat maandag is gepubliceerd door onderzoeksbureau Verinorm. Koumans, in het verleden zelf slachtoffer van ongewenst gedrag in de sector, heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor het onderzoek.

“Ik ken zoveel verhalen van kinderen, maar ook van vijftigers en zestigers die nu voor het eerst hun ervaring hebben gedeeld”, zegt Koumans na afloop van de presentatie van het onderzoeksrapport. “Ik ben zo trots op hen. Dit is wereldwijd nog nooit gebeurd in de danssector.”

Uit het onderzoek van Verinorm blijkt onder meer dat vier op de tien dansers te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. Om daar een einde aan te maken, adviseren de onderzoekers de sector om duidelijke gedragscodes op te stellen, de zwijgcultuur te doorbreken en een heldere structuur op te tuigen in het nu versnipperde danslandschap.

Volgens Koumans is het van belang dat die aanbevelingen worden opgevolgd en dat daar ook controle op is. “Dit was nog maar deel 1, nu gaan we door naar deel 2.” Ze spreekt van een megaklus. “Er moet een toezichthouder voor dans komen waar alle dansvormen onder vallen. Dus niet een stukje onder sport, een stukje onder tv en een stukje onder cultuur, maar gewoon één geheel dat erboven hangt.”

Volgens Koumans ontbreekt het in de danswereld nu vaak aan toezicht. “Ik zie echt alle rode vlaggen.” Volgens haar zijn veel kinderen jong en kwetsbaar en hebben ze nog niet geleerd waar de grens ligt. Ook zijn er vaak geen ouders bij. “En dan gaan mensen je aanraken. Wat moet je dan als kind?”