Organisaties plaatsen camera’s bij Tata voor toezicht op uitstoot

Mensen kunnen nu via camera’s van Frisse Wind.nu en Greenpeace de uitstoot in de gaten houden die afkomstig is van Tata Steel IJmuiden. Online is het mogelijk om een melding te maken van rookwolken. De organisaties hebben drie camera’s in de omgeving van het industrieterrein geplaatst.

Greenpeace verzamelt de meldingen. Als de melding echt een gifwolk betreft, geeft de organisatie het beeld door aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Op de website vragen de organisaties aan mensen om aan de bel te trekken bij een mogelijke brand of bij een zwarte, gele, oranje of bruine rookwolk.

De omgevingsdienst heeft zelf eerder ook een camera geplaatst bij Tata Steel. Deze is gericht op een van de fabrieken. Tata vond dit een inbreuk op de privacy van bezoekers en medewerkers van de staalfabriek. De rechter oordeelde onlangs dat de camera van de OD NZKG mag blijven. Volgens Greenpeace wordt het toezicht met deze drie camera’s completer omdat nu meerdere plekken op het terrein gemonitord worden.

Tata Steel benadrukt dat het staalbedrijf altijd al verplicht is om incidenten te melden bij de omgevingsdienst. Ook zijn er strenge controles, laat een woordvoerder weten. “De ongerustheid van de omwonenden om hun gezondheid verdient onze aandacht. Want die zorg nemen we zeer serieus en begrijpen we ook.” De staalfabriek werkt volgens de woordvoerder “met man en macht” om “de uitstoot verder te verminderen en de impact van onze activiteiten verder terug te dringen”.