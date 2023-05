Rutte vindt nog steeds dat minister Wiersma kan aanblijven

Mark Rutte noemt de mediaberichten over de communicatiemedewerkers die zijn vertrokken uit het team van de van wangedrag betichte onderwijsminister Dennis Wiersma “pijnlijk”. Desondanks blijft de premier net als een maand geleden – toen voor het eerst hierover werd bericht – bij zijn standpunt dat de bewindsman wat hem betreft niet hoeft te vertrekken.

De premier deed deze uitspraken maandagavond toen hij hierover door Wilfred Genee werd ondervraagd bij de talkshow Vandaag Inside.

Wiersma gaf eind april na een publicatie in De Telegraaf toe dat hij te “scherp en soms te fel” is geweest tegen ambtenaren op zijn ministerie. NRC tekende afgelopen weekend op uit veelal anoniem opgevoerde bronnen dat er sprake was van een patroon. Hier zou ook al sprake van zijn geweest in de tijd dat Wiersma staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was en daarvoor Kamerlid.

“Wat ik heel belangrijk vind is dat Dennis zelf hard aan het werk is om dat op te lossen”, zei Rutte. Daarmee doelde hij op gesprekken die Wiersma voert met mensen die last hebben gehad van zijn gedrag en ook met vorige werkgevers. De premier vindt dat de minister daarom nog een kans verdient.

“Ik vind het een goede minister, dat vind ik ook niet onbelangrijk”, liet Johan Derksen zich tijdens de uitzending ontvallen. Rutte was het daarmee eens. “Maar dat gedrag kan natuurlijk niet”, voegde de premier daar aan toe.