Slachtoffer schietpartij Zwijndrecht voor groot gedeelte verlamd

De vrouw die de schietpartij van 21 januari bij een winkelcentrum in Zwijndrecht overleefde, is voor een groot gedeelte verlamd. Dat bleek maandag bij de start van de strafzaak tegen haar ex-vriend Minh V. (49). Hij was niet bij de eerste inleidende zitting in Rotterdam aanwezig.

“Naar het zich nu laat aanzien zal zij mogelijk nooit meer kunnen lopen en blijft zij dus rolstoelgebonden”, zei haar advocaat Sébas Diekstra na afloop. Bij de schietpartij werd de 66-jarige moeder van de vrouw doodgeschoten.

De rechtbankvoorzitter sprak bij aanvang van de eerste inleidende zitting van “een zeer ernstige zaak”. Hij condoleerde de nabestaanden met hun verlies en wenste ze veel sterkte om het verlies van hun dierbare te kunnen dragen.