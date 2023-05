Spinvis wint Lennaert Nijgh Prijs

Spinvis heeft de Lennaert Nijgh Prijs voor beste tekstdichter gewonnen. De zanger en muzikant krijgt de prijs maandagavond tijdens de uitreiking van de Buma Awards in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam.

Buma Cultuur-directeur Frank Helmink vindt Spinvis een terechte winnaar. “Spinvis is met zijn taalgebruik in staat met woorden een wereld te creëren die zowel herkenbaar als mysterieus is. Hij jongleert met woorden en zinnen, met als doel de luisteraar mee te nemen op een wonderlijke reis.”

Tijdens de Buma Awards worden componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers geëerd in diverse categorieën. Eerder werd al bekend dat de Lifetime Achievement Award naar Herman van Veen gaat en dat dj Paul Elstak de Gouden Harp krijgt.